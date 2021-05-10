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Yolda yaralı bulunan kadın kurtarılamadı

'nin ilçesinde kara yolunda ağır yaralı halde bulunan 85 yaşındaki Fıkrak, kaldırıldığı hastanede öldü. Fıkrak'a yolda bir aracın çarpıp kaçtığı sanılıyor.

Yolda yaralı bulunan kadın kurtarılamadı
İHA

10.05.2021, 18:21

Kale ilçesinde bu sabah erken saatlerde sokağa çıkan Hatice Fıkrak, dönmeyince yakınları merak ederek aramaya başladı. Gülbağlık Mahallesi'ndeki kara yolundan geçen yakınları, bugün saat 09.00 sıralarında, Hatice Fıkrak'ı yolda ağır yaralı halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fıkrak, ambulansla, Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Fıkrak, kurtarılamadı. Jandarma ekipleri yolda inceleme yaptı. Fıkrak'a bir aracın çarpıp kaçtığı sanılırken, bölgede bulunan kamera kayıtları inceliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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