Yolda yaralı bulunan kadın kurtarılamadı

Kale ilçesinde bu sabah erken saatlerde sokağa çıkan Hatice Fıkrak, dönmeyince yakınları merak ederek aramaya başladı. Gülbağlık Mahallesi'ndeki kara yolundan geçen yakınları, bugün saat 09.00 sıralarında, Hatice Fıkrak'ı yolda ağır yaralı halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fıkrak, ambulansla, Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Fıkrak, kurtarılamadı. Jandarma ekipleri yolda inceleme yaptı. Fıkrak'a bir aracın çarpıp kaçtığı sanılırken, bölgede bulunan kamera kayıtları inceliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.