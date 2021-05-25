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Haberler Denizli Motosikletli gençlere otomobil çarptı

Motosikletli gençlere otomobil çarptı

DENİZLİ'DE direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün anayoldan tali yola düşen otomobili, ters yönde ilerleyen motosikletli gençlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya yükselen gençlerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Motosikletli gençlere otomobil çarptı

25.5.2021

KAZA, Pamukkale ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Emre Can Görücü idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu anayol üzerinden kaldırımı aşarak yaklaşık bir metrelik mesafeden tali yola düştü ve tali yol üzerinden ters yönde ilerleyen Deniz Çezik (27) yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARA ALMADI
ÇEVREDEKİ vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Görücü, olayı yara almadan atlatırken motosiklet üzerindeki Ahmet Çezik (26) ve Deniz Çezik ağır yaralı olarak çevre hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Çezik, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Deniz Çezik'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

■ SEBAHATTİN ALP

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