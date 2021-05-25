Motosikletli gençlere otomobil çarptı

KAZA, Pamukkale ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Emre Can Görücü idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu anayol üzerinden kaldırımı aşarak yaklaşık bir metrelik mesafeden tali yola düştü ve tali yol üzerinden ters yönde ilerleyen Deniz Çezik (27) yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARA ALMADI

ÇEVREDEKİ vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Görücü, olayı yara almadan atlatırken motosiklet üzerindeki Ahmet Çezik (26) ve Deniz Çezik ağır yaralı olarak çevre hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Çezik, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Deniz Çezik'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

■ SEBAHATTİN ALP