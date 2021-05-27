Elmacı Dede yollarda

Denizli'de yaşayan ve 'Elmacı Dede' olarak bilinen 71 yaşındaki Muhammet Yılmaz, Denizli'de satın aldığı 1 ton elmayı 1530 kilometrelik bir yolculuğun ardından Şırnak'ta, Pençe-Yıldırım ve Pençe Şimşek harekatlarında görev yapan askerlere teslim etti.

'GURUR DUYUYORUM'

1 ton elmayı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı'na bırakan Yılmaz, "Ömrüm yettiği sürece bunu yapmaya devam edeceğim" dedi. Muhammet Yılmaz, daha önce de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarında görev yapan askerlere elma ve helva götürmüştü.

Mehmetçiğimizin vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıktığını söyleyen Yılmaz, "Onlara vereceğimiz manevi destekle daha inançlı bir şekilde ülkemizi koruyorlar. Muhalefet partisi, Suriye'de, Dağlık Karabağ'da, Azerbaycan'da ne işimiz var, diyor. Gitsinler görsünler. Ben 71 yaşında olmama rağmen geldim, gördüm. Bütün hudut birliklerini gezdim. Ülkemle ve askerimizle gurur duyuyorum" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEK İSTİYOR

TEK isteğinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek olduğunu söyleyen Yılmaz, "Onunla 5 dakika bile görüşsem benim için yeterli. Çünkü ona bazı kısa bilgiler aktarmam gerekiyor" dedi.

FATİH ŞENDİL