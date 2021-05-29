  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'nin Çameli ilçesine doğalgaz müjdesi

'nin ilçesine doğalgaz müjdesi

Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 'den doğalgaz müjdesi aldığını duyurdu.

Denizli'nin Çameli ilçesine doğalgaz müjdesi
İHA

29.05.2021, 23:28

Denizli'ye bir dizi program ve ziyaret için gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Çameli ilçesine doğalgaz çalışmalarının başlaması için talimat verdi.

Çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "21. yüzyılın nimetlerinden faydalanmak ilçemizin en büyük hakkıdır. Doğalgazın ilçemize getirilmesi konusunda Enerji Bakanımız Fatih Dönmez gerekli talimatları verdi.

En Kısa zamanda ilçemizde etüt ve fizibilite çalışmalarına başlanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte inşallah ilçemiz de doğalgaza kavuşacak. İlçemize şimdiden hayırlı olsun" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'nin Çameli ilçesine doğalgaz müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.