Denizli için yeni kararlar: O kişiler muaf tutuldu! İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı

Bu hafta 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak olan LGS sınavında öğrenciler, yakınları ve belli işyerleri çalışanlarının 07.00 ile 15.00 saatleri arasında ve muhtarlık, ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçiminde seçmen ile görevliler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı açıklandı.



Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. maddesine göre, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında, korona virüs tedbirleri hususunda olağanüstü toplanmıştır. Korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda, salgının bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.





Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 30 nolu alınan kararlar neticesinde; "Bu kapsamda kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen İçişleri Bakanlığının 01 Haziran 2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgesiyle 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 ile 05.00 saatleri arasında Pazar günleri ise Cumartesi saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri getirilmiş, ilgili genelgeye istinaden tüm bu hususlar İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararlarımızla uygulamaya geçirilmiştir" denildi.





LGS'YE GİRENLER MUAF

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı; "Milli Eğitim Bakanlığının 01 Haziran 2021 tarih ve 25835398 sayılı yazıları ile tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü ülke genelinde 09.30 ile 12.50 saatleri arasında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın ( LGS ) iki oturum halinde gerçekleştirileceği, bu çerçevede Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın (LGS), salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla aşağıdaki belirtilen usul ve esasların tüm il ve ilçelerde hayata geçirilmesinin sağlanacağı İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilmiştir. Bu kapsamda; İçişleri Bakanlığının 02 Haziran 2021 tarih 9069 sayılı ve "Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri" konulu yazısına istinaden; Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlüklerinin 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10.00 ile 16.00 saatleri arasında 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık bulundurulmasına, Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbirin Belediyelerce alınmasına, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, 07.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına, 6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyelerin 07.00 ile 15.00 saatleri arasında açık olabilmesine, bu yerlerde çalışanların da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılmalarına, Kaymakamlarca sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirlerin milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla birlikte alınmasına, kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetleri nin yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerini dağıtmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınmasının ve gürültüye neden olacak diğer faaliyetlerde bulunulmasının önlenmesine, sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilmesine, Oy birliğiyle karar verilmiştir" dendi.





6 HAZİRAN'DA YAPILACAK SEÇİMLERDE KISITLAMALARDAN MUAF OLACAKLAR BELİRLENDİ

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı; "İçişleri Bakanlığının 02 Haziran 2021 tarih 9070 sayılı "6 Haziran'da Yapılacak Seçimler" konulu yazısı ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 01.06.2021 tarih ve 133681 sayılı yazısı ve ekinde belirtilen muhtar ve/veya ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinde Seçimlerde görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev belgelerini ibraz etmeleri, Oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kağıtlarını ibraz etmeleri, İkamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak, kaydıyla seçimlerde görev alacak kişiler ile bu yerlerdeki seçmenlerin 06 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları gerektiği bildirilmiştir. Bu kapsamda, Kaymakamlarca Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak kişilere dair 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ivedilikle alınmasına, 6 Haziran 2021 Pazar günü muhtarlık, ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimi yapılacak yerlerde seçim güvenliğinin tesisi amacıyla her türlü tedbirin kolluk kuvvetleri vasıtasıyla planlanması/alınmasına, Oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.





SİNEMA SALONLARI 1 TEMMUZ 2021 TARİHİNE KADAR KAPALI

Açıklamanın devamı ise şöyle; "İçişleri Bakanlığının 01 Haziran 2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgesi ile sinema salonlarının 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren belirlenen çerçevede faaliyet gösterebilecekleri hükmünün Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda İçişleri Bakanlığının 1 Haziran 2021 tarihli "Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin 1 Temmuz 2021'e Ertelenmesi" konulu yazısına istinaden; Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması göz önünde bulundurularak sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesine, Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliğiyle karar verilmiştir" dendi.