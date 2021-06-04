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Haberler Denizli Denizli'de, FETÖ'den aranan 10 kişi yakalandı

'de, 'den aranan 10 kişi yakalandı

'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, /PDY'nin eğitim ve adliye mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirtilen10 kişi polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Denizli'de, FETÖ'den aranan 10 kişi yakalandı
AA

04.06.2021, 13:03

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak ve isteyerek yardım etmek suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlülerin bulunduğu adresler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlendi.

Operasyonda eski zabıt katibi M.S.B. ile ihraç öğretmenler B.Y, C.K, H.A, M.Ö, S.T, İ.K, M.A, A.İ.A. ve H.B. yakalandı. Hükümlüler işlemin ardından cezaevine nakledildi.

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