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Haberler Denizli Fuhuş operasyonunda 14 kişiye 12 bin TL idari para cezası

Fuhuş operasyonunda 14 kişiye 12 bin TL idari para cezası

ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 825 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Fuhuş operasyonunda 14 kişiye idari ve cezai işlem uygulandı.

Fuhuş operasyonunda 14 kişiye 12 bin TL idari para cezası
İHA

07.06.2021, 18:54

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 31 Mayıs ile 6 Haziran 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 825 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında bir adreste fuhuş olayı gerçekleştiği tespit edildi. Adreste 8 kişinin 6 eskort kadınla cinsel ilişkiye gerdiği tespit edilerek toplam 14 kişiye 12 bin 900 TL idari ve cezai işlem uygulandı.



KORONA VİRÜS TEDBİRLERİNE UYMAYAN 57 KİŞİYE 55 BİN 900 TL İDARİ PARA CEZASI
Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 181 işyeri denetlendi. Denetimlerde 846 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda karantina kurallarına uymayan 3 kişiye 2 bin 580 TL idari para cezası uygulandı.

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