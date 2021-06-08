Yeni Mahalle'de pazar günü saat 17.00 sıralarında Alphan Akçaöz, kızı Kadriye Esenay Akçaöz'ü aralarında çıkan tartışmanın ardından ruhsatsız pompalı tüfekle vurdu. Sırtından ve belinden yaralanan amatör Kick Boks sporcusu Akçaöz, sağlık görevlileri tarafından Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı baba Alphan Akçaöz, dün işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eve erkek arkadaşıyla dönen ve evlendiklerini söyleyen kayıp kızını tüfekle vurdu
Hastanede vücuduna isabet eden saçmalar çıkartılan Kadriye Esenay Akçaöz, tedavisinin ardından bugün taburcu oldu.
Babasının pompalı tüfekle vurduğu Kadriye taburcu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.