Bıçaklı saldırgan vurularak yakalandı

Pamukkale ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde önceki akşam saatlerinde alkollü olduğu belirtilen Kerem Güngör, park halindeki 9 aracın lastiklerini patlatarak dikiz aynalarını kırdı.

Bu sırada nara atarak ilerleyen Güngör'ü gören çevredeki vatandaşlar ise araçlarına zarar veren şahsı sokaktan uzaklaştırmak istedi.

SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN GELDİ

Vatandaşların sesini duyarak evinden çıkan komiser yardımcısı F.A., alkollü Güngör'ü sakinleştirmek için yanına gitti. Burada komiser yardımcısı F.A'nın tüm uyarılarını dikkate almayan Güngör, araçların lastiklerini kestiği ekmek bıçağı ile komiser yardımcısı F.A'ya saldırmak istedi. Kendisini ve çevrede bulunan vatandaşları korumak isteyen F.A, Güngör'ü bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı olan şahsı ambulans ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, komiser yardımcısı F.A. ise polis merkezine götürüldü.

SEBAHATTİN ALP