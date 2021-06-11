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Bu illerde yaşayanlar dikkat! 'dan uyarı geldi

Meteoroloji bugün kuvvetli sağanak yağışa teslim olacak illeri belirtti. ise bu illerde ve çevre bölgelerde oluşabilecek , , yıldırım ve dolu konusunda uyardı.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! AFAD'dan uyarı geldi

11.06.2021, 13:14

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Metetoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığı bilgiler doğrultusunda yaptığı uyarıda bazı illerimiz sel baskınına karşı dikkatli olma konusunda uyarıldı.

Açıklamada, Muğla, Aydın, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Aksaray, Niğde, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinde kuvvetli şekilde olacak yağış sel ve su baskınına neden olabileceği söylendi.

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AFAD, bu iller ve çevre illerini sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Oluşabilecek sel tehlikesinde sel bölgesini hemen terk edip yüksek ve güvenli bölgelere gidilmesi gerektiği, araç içinde olanların suyla dolmuş olan yolları tercih etmemesi gerektiği duyuruldu.

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