Milletvekiline şantaj davasında tahliye

CHP'DEN istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar'a şantaj davasında karar açıklandı ve 5 sanık tahliye edildi. Davanın ikinci duruşması Denizli 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Milletvekili Teoman Sancar katılmazken, avukatı Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan ve sanıkların avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılan sanıklar suçlamaları kabul etmedi, tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti duruşmanın ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti verdiği kararda, 1'i polis memuru 4 kişiye 'Şantaj' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçlarından ayrı ayrı 5 yıl 5 ay hapis cezası ve 41 bin 660 lira para cezası verdi. Sanıkların duruşmalardaki davranışlarından dolayı iyi hal indirimi de aldıkları öğrenildi. Sanıkların cezaevinde yattıkları süre de göz önüne alınarak tahliyelerine karar verildi.

SEBAHATTİN ALP