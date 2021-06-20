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'de hareketli anlar! Arkadaşını sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak kaçtı

’nin ilçesinde iki kişi arasındaki husumetten dolayı çıkan tartışmada pompalı tüfekle gelen şüpheli, arkadaşını vurarak otomobille kaçtı. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Denizli'de hareketli anlar! Arkadaşını sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak kaçtı
İHA

20.06.2021, 12:16

Olay, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; O.Ç., ile birlikte buluşmak isteyen S.Z., otomobille görüşmek istedikleri yerde buluştu. Ardından belli bir süre beraber yürüyen 2 kişinin arasında tartışma çıktı. S.Z. ile O.Ç'nin arasında çıkan tartışmada otomobiline yaklaşan S.Z., 6085 sokakta husumetlisi olduğu iddia edilen O.Ç'ye otomobilden aldığı pompalı tüfekle 4 el ateş açtı. Olay yerinden otomobiline hızla binen S.Z. kaçtı.



Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından O.Ç'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, incelemelerde bulundu.



Şüpheli S.Z'nin otomobille kaçtığı tespit edilmesi üzerine yakalanması için polis ekipleri tarafından araştırma başlatıldı.

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