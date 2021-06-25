Traktörün altında kalan genç kız kurtarıldı

DENİZLİ'DE kontrolden çıkan traktör devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve itfaiye görevlileri, yoldan çıkıp tarlaya devrilen traktörün altında kalan kadın sürücü için seferber oldu. Sıkıştığı yerden kurtarılan genç kız, hastaneye kaldırıldı.

■ SEBAHATTİN ALP