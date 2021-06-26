Kaza, saat 10.00 sıralarında, Merkezefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Mülayim Helva (36) yönetimindeki 45 LB 874 plakalı otomobil, Kanal Yolu ile 443 Sokağın birleştiği kontrolsüz kavşakta, Batuhan Akkeçeli'nin (19) kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada sürüklenen motosikletten yolan savrulan sürücü Akkeçeli ve arkasındaki Ayhan Okutucu (25) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Okutucu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Otomobille motosiklet çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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