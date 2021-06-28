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Tarladan eve dönünce şok yaşadı! Alevler her yeri sardı

’nin ilçesinde saman paketlerini yükleyerek evine giden çiftçinin tarlasında anız yangını çıktı. Gökyüzünü aydınlatan alevleri itfaiye ekipleri söndürürken, ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarladan eve dönünce şok yaşadı! Alevler her yeri sardı
İHA

28.06.2021, 10:29 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021, 10:30

Yangın, Çivril ilçesi Menteşe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlasından bulunan saman paketlerini yükleyen çiftçi, havanın kararmasıyla birlikte evine döndü. Çiftçinin evinin dönmesinin ardından tarladan biranda alevler yükselmeye başladı.

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri geceyi aydınlatan alevlere müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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