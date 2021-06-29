Yasaklarda satışları düştü, şimdi bayrama hazırlanıyorlar

Türkiye'nin en eski ayakkabı üretimi merkezlerinden biri olan Denizli Acıpayam İlçesine bağlı yıldan 2 milyon çiftten fazla ayakkabının üretildiği Yeşilyuva Mahallesi'ndeki ayakkabı imalatçıları pandemi yasaklarından etkilendi. Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar nedeniyle rahat rahat dışarıya çıkıp gezemeyen insanların ayakkabıları eskimedi. Ramazan ayı içinde başlayıp Ramazan Bayramını da içine alan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bayramlık ayakkabı alış verişi de olmadı. Yeşilyuva Ayakkabıcılar Kooperatif Başkanı Arif Alagöz, mahallede yılda 2 milyon çiftten fazla ayakkabının üretildiğini belirterek, "Aslına bakarsanız bunun daha da üzerinde bir üretim kapasitemiz var. Ama pandemi özellikle ayakkabıcı esnafını ciddi miktarda olumsuz etkiledi. Esnaflarımız temelde ekonomisi buna dayalı olduğu için pandemi sürecinde sürekli araştırma, geliştirme yaptı. Sonuçta bu pandeminin de bir sonrası olacak. Hazırlıklarını pandemi sonrasına dayalı bir şekilde sürekli çalışarak, geçirmekte. İmalat sektörü pandemide çalışması engellenen bir sektör değil. Çalışmalar üretim devam etti ama düşük kapasitede devam etti. Tabi düşük kapasite olunca ister istemez daha sonraki zamanlar için araştırma geliştirme AR-ge faaliyetleri daha ön plana çıktı. Çünkü bütün dünya rekabet halinde, içeride de Türkiye ciddi bir ayakkabı üretim ülkesi diğer şehirlerle İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep gibi büyük ayakkabı üretim merkezleri var. Kendi içlerinde de hem işbirliği hem de rekabet halinde çalışmaktadır" dedi.





"POTANSİYELİMİZ ÇOK DÜŞTÜ"

Bayramın yaklaşmasıyla hazırlıklarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Alagöz, "Pandemi döneminde üretim durmadı, potansiyelimiz çok düştü. İnsanların tüketimi çok aşırı miktarda durdu. Tabii şehirlerarası gidişlerde kısıtlandı. İnsanların sokağa çıkması kısıtlandığı için tüketimde de ciddi miktarda düşme oldu. Ramazan Bayramı'nın kapalı geçmesi bizim sektörün satış kaybına sebep oldun. Beklentimiz ise aşıların yaygınlaşmasıyla Kurban Bayramı'nda ciddi bir ayakkabı tüketiminin olması. Buna göre de hazırlık yoğun bir şekilde devam etmektedir. Hazırlıklarımız Kurban Bayramı'ndaki fırsatlarla tekrar eski gücüne eski satışlarına ulaşmak üzere devam ediyor" diye konuştu.