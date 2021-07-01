Yasaklar kalktı geceler hareketlendi

Korona virüs kısıtlamalarının 1 Temmuz itibariyle kaldırılmasıyla bir çok sektör salgın öncesi döneme döndü. Uzun bir aradan sonra gece gezmesine çıkabilen vatandaşlar, eğlence merkezleri ve yeşil alanlara akın etti. Salgın tedbirleri kapsamında uzun süredir ziyaretçilerine kapıları kapalı olan eğlence merkezleri bugün tekrar eski günlerine döndü. Aileler çocukları ile birlikte lunaparkları doldurdu. Büyük rağbet gören lunaparkta uzun kuyruklar oluştu.





Özlem gidermek için bugünü beklediklerini belirten Lunapark İşletme Müdürü İsmet Öztürk, "Zor günler geçirdik. Yasaklar kalkınca insanlar özlemini gidermesi için yoğunluk yaşıyoruz. Yeniliklerimiz var. Bu yoğunluğu bekliyorduk. İnsanlar buraya bir özlem duyuyordu. Özlem gidermek için bu günleri beklediler. Bizde zor dönemler geçirdik. Buna da şükürler olsun" dedi.