DENİZLİ'NİN Çameli ilçesinde normalleşme süreci ile birlikte kaldıran yasaklar sonrası ilk düğün merasimi yapıldı. Kına gecesine Belediye Başkanı Cengiz Arslan'da katıldı. Çameli'de korona virüs tedbirleri kapsamında normalleşme süreci ile birlikte 1 Temmuz'da kaldırılan yasak sonrası yapılan ilk düğün merasimi gerçekleştirildi. Yeni mahallenin esnaflarından Bayram Ertuğrul'un kızı Meryem ile Kalınkoz Mahallesinden Aytekin Alpan oğlu Şinasi Alpan'ın kına gecesi düzenlendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında Hayri Dev Kültür Merkezi Düğün Salonunda yapılan kına gecesi sosyal mesafe, maske kurallarına gerçekleştirildi.
Pandemiden sonraki ilk kına gecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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