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’nin 3 ilçesinde su kesintisi

Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin içme suyu depolarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 6 Temmuz 2021'de , ve Çal ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanılacağı belirtildi.

Denizli’nin 3 ilçesinde su kesintisi
İHA

05.07.2021, 15:44

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu depolarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisine gideceği belirtildi. Bu kapsamda, 6 Temmuz 2021 Salı günü 06.00- 20.00 saatleri arasında Çivril İlçesi Çıtak, Kıralan Mahalleleri, Baklan ilçesi Beyelli, Kavaklar, Hadim, Konak, İcikli Mahalleleri ile Çal ilçesi Süller Mahallesi içme suyu deposundaki bakım ve onarım çalışmalarından dolayı planlı su kesintisi yapılacak.

Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği ifade edildi.

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