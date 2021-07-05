  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Fuhuş operasyonunda 1 kadınla yakalanan 3 kişiye 3 bin 440 TL idari para cezası

Fuhuş operasyonunda 1 kadınla yakalanan 3 kişiye 3 bin 440 TL idari para cezası

ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 851 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Fuhuş operasyonunda yakalanan 3 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.

Fuhuş operasyonunda 1 kadınla yakalanan 3 kişiye 3 bin 440 TL idari para cezası
İHA

05.07.2021, 16:16

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 28 Haziran ile 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 851 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Denetimlerde 1 apartta bir kadının eskortluk yaptığı tespit edilerek fuhuş yapan 3 kişiye 3 bin 440 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Öte yandan, geçici konutlara yönelik yapılan denetimlerde 12 ayrı adreste bulunan 115 apart dairesi kontrol edilerek 2 ayrı apart yetkilisine Kimlik Bildirme Sistemi (KBS) kullanmamasından dolayı 19 bin 664 TL idari para cezası uygulandı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fuhuş operasyonunda 1 kadınla yakalanan 3 kişiye 3 bin 440 TL idari para cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.