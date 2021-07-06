  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Düğünde cinayet

Düğünde cinayet

Düğünde cinayet

6.7.2021

Denizli'nin Sarayköy ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, düğünde alkol alan Erdoğan E. (27) ile Rahmi Çoban (30) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Erdoğan E. otomobilinden getirdiği ruhsatsız tüfekle Rahmi Doğan'a ateş açtı. Boğazına saçmaların isabet ettiği Rahmi Çoban yere yığıldı. Cinayet zanlısı Erdoğan E. ise olayın ardından otomobiliyle kaçtı.

HER YERDE ARANIYOR
Yaşanan kavga nedeniyle düğün sona ererken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rahmi Çoban, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Çoban'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri kaçan şüpheli Erdoğan E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

■ SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Düğünde cinayet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.