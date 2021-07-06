Düğünde cinayet

Denizli'nin Sarayköy ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, düğünde alkol alan Erdoğan E. (27) ile Rahmi Çoban (30) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Erdoğan E. otomobilinden getirdiği ruhsatsız tüfekle Rahmi Doğan'a ateş açtı. Boğazına saçmaların isabet ettiği Rahmi Çoban yere yığıldı. Cinayet zanlısı Erdoğan E. ise olayın ardından otomobiliyle kaçtı.

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Yaşanan kavga nedeniyle düğün sona ererken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rahmi Çoban, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Çoban'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri kaçan şüpheli Erdoğan E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

■ SEBAHATTİN ALP