Ellerini ayaklarını bağlayıp günlerce aç bıraktılar! Denizli'de iş adamının kaçırıldığı ev görüntülendi

Son dakika haberi... Denizli'nin Tavas İlçesi'nde 8 Temmuz akşamı meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi'nde oturan tekstil fabrikası sahibi Ömer Aldırmaz iş görüşmesi için otomobiliyle Tavas'a hareket etti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar eve dönmeyince durumdan şüphelenen Aldırmaz'ın ailesi durumu polise bildirdi.

KAÇIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aldırmaz'a ait aracı Gürlek Mahallesi yakınlarında terk edilmiş buldu. Araçta yapılan incelemeden ve telefon sinyallerinden yola çıkan polis iş insanı Aldırmaz'ın kaçırıldığını tespit etti.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

İş insanın kaçırılması şehirde büyük yankı uyandırırken Denizli Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, olayla ilgili Cinayet Büro dedektiflerinden oluşan özel bir ekip kurdu. Tecrübeli dedektifler Aldırmaz'ın kaybolduğu Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi'ni adeta ablukaya aldı. Yüzlerce kamera görüntüsünden yola çıkan ekipler kısa sürede sonuca ulaştı.

BAĞ EVİNDE TUTULMUŞ

Ekipler; işadamı Aldırmaz'ın Çal ilçesinin İsabey Mahallesi'nde bir bağ evinde zorla tutulduğu belirledi. Bağ evini ablukaya alan dedektifler 10 Temmuz'da operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda Aldırmaz'ı kaçırdıkları iddia edilen Cüneyt Şentürk (27), Sevgi Erkan (38), Ahmet Temiz (28) ve Kudret Cankaratepe (28) kıskıvrak yakalandı.

AÇ VE SUSUZ

Operasyonda işadamı Aldırmaz battaniye sarılı vaziyette, elleri ayakları ve bacakları bantla bağlanmış şekilde ele geçirildi. İş insanının günlerce aç ve susuz bekletildiği ortaya çıktı.

ZORLA BAGAJA BİNDİRMİŞLER

Aldırmaz'ın şüpheliler tarafından önce yol üzerinde darp edildikten sonra elleri, ayakları bağlanıp, gözleri de kapatılarak bir aracın bagajında kaçırıldığını belirlendi. 4 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'yağma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 SAAT BAGAJDA TUTULDUM

Kaçıran kişiler tarafından darp edildiğini öne süren Ömer Aldırmaz'ın, polise verdiği ilk ifadesinde, " Bir iş görüşmesi için Nikfer'e gittim. Güpe gündüz bir anda birileri arkamdan çullandı. Önce kollarımdan kelepçelendim. Önce gözlerimi kapattılar ardından ayaklarımdan bağlayıp bagaja attılar. Gece boyunca yaklaşık 5 saat bagajda tutuldum. Nereye gittiğimizi anlamadım. Bir eve götürdüler, neresi olduğunu bilmiyordum. Ellerim ve ayaklarım bağlıyken polisin seslerini duydum. Beni neden kaçırdıklarını bilmiyorum" dedi.

İŞ İNSANLARINDAN TEPKİ

İş insanı Ömer Aldırmaz'ın iş görüşmesine giderken rehin alınmasına şehirdeki bir çok iş adamı tepki gösterdi. Bazı iş adamları "Gündüz vakti iş adamını ellerini gözlerini bağlayarak rehin alıyorlar. İl'de can güvenliğimiz yoksa nasıl ticaret yapacağız" diyerek duruma tepki gösterdiler.