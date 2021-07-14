Haberler Denizli Denizli'de ekmeğe zam geldi! Ekmek kaç lira oldu?

Denizli'de ekmeğe zam geldi! Ekmek kaç lira oldu?

Denizli’de ekmeğe beklenen zam geldi. 1,5 lira olan 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 16 zamla, 1 lira 75 kuruşa yükseldi. Fırıncılar Odası tarafından yapılan zammın nedeni olarak ise artan girdi maliyetleri gösterildi.

14.07.2021, 16:15