  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de ekmeğe zam geldi! Ekmek kaç lira oldu?

Denizli'de ekmeğe zam geldi! Ekmek kaç lira oldu?

Denizli’de ekmeğe beklenen zam geldi. 1,5 lira olan 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 16 zamla, 1 lira 75 kuruşa yükseldi. Fırıncılar Odası tarafından yapılan zammın nedeni olarak ise artan girdi maliyetleri gösterildi.

Denizli'de ekmeğe zam geldi! Ekmek kaç lira oldu?

14.07.2021, 16:15

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, ekmek zammı talebinin karara bağlandığını ve 15 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren zamlı fiyatların uygulanmaya başlanacağını belirtti.

Un ve unlu mamullerdeki maliyetlerin de artışlar olduğunu fiyatlara düzenleme getirilmesi için karara bağlandığını açıklayan Karadaban, Denizli'de 1.50 liradan satışa sunulan 200 gram ekmeğin 0.25 kuruş zam ile 1.75 TL'den satılacağı bildirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de ekmeğe zam geldi! Ekmek kaç lira oldu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.