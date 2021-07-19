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Haberler Denizli Fuhuş operasyonunda 2 kadınla yakalanan 6 kişiye para cezası verildi

Fuhuş operasyonunda 2 kadınla yakalanan 6 kişiye para cezası verildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 619 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Fuhuş operasyonunda yakalanan 6 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.

Fuhuş operasyonunda 2 kadınla yakalanan 6 kişiye para cezası verildi
İHA

19.07.2021, 16:14

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 12 ile 18 Temmuz 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 619 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Denetimlerde 2 apartta 2 kadının eskortluk yaptığı tespit edilerek fuhuş yapan 6 kişiye 6 bin 880 TL idari yaptırım cezası uygulandı.
Öte yandan, 136 işyeri kontrol edilerek 886 kişinin GBT'si ve HES kodu kontrol edildi.
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