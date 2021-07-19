Haberler Denizli Fuhuş operasyonunda 2 kadınla yakalanan 6 kişiye para cezası verildi

Fuhuş operasyonunda 2 kadınla yakalanan 6 kişiye para cezası verildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 619 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Fuhuş operasyonunda yakalanan 6 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.