Haberler Denizli Tekstil atölyesi küle döndü

Tekstil atölyesi küle döndü

Denizli'de bir tekstil atölyesi alevlere teslim oldu. Atölyenin yanında park halindeki bir otomobilde kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.