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Haberler Denizli Tekstil atölyesi küle döndü

Tekstil atölyesi küle döndü

Denizli'de bir tekstil atölyesi alevlere teslim oldu. Atölyenin yanında park halindeki bir otomobilde kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekstil atölyesi küle döndü
İHA

21.07.2021, 16:00

Yangın, Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ahmet Cennetoğlu'na ait tekstil atölyesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda alevler kontrol altına alındı. Küle dönen atölyenin yanına park edilen bir araç ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise detaylı incelemelerin ardından kesinlik kazanacak.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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