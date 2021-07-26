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Denizli'de silahlı kavga: 1 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan kavgada iki ayağından tabancayla vurularak yaralanan Osman A. (46), hastaneye kaldırıldı. Mustafa T. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.