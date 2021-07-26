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Denizli'de silahlı kavga: 1 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan kavgada iki ayağından tabancayla vurularak yaralanan Osman A. (46), hastaneye kaldırıldı. Mustafa T. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Denizli'de silahlı kavga: 1 yaralı
AA

26.07.2021, 08:47

Denizli'nin Buldan ilçesinde, tartıştığı kişiyi her iki bacağından tabancayla yaralayan saldırgan gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bir sokakta karşılaşan Mustafa T. (47) ile Osman A. (46) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Mustafa T. yanındaki tabancayla rastgele ateş etmesi sonucu Osman A. bacaklarından yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Osman A, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılırken, saldırgan Mustafa T. gözaltına alındı.

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