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Haberler Denizli Kazada metrelerce öteye fırladı! Dakikalarca yapılan kalp masajı kurtaramadı

Kazada metrelerce öteye fırladı! Dakikalarca yapılan kalp masajı kurtaramadı

Denizli’de bir anda yola çıkan bisiklet sürücüsüne otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce öteye fırlayan ve ağır yaralanan bisiklet sürücüsüne şans eseri bölgede bulunan bir sağlık çalışanının dakikalarca kalp masajı yaparak hayatta tutma çabası sonuç vermedi.

Kazada metrelerce öteye fırladı! Dakikalarca yapılan kalp masajı kurtaramadı

28.07.2021, 12:47

Kaza, Çivril ilçesi Denizli - Uşak karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; polis memuru olduğu öğrenilen İsmail Ucuz, 34 VK 0079 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken Tuncay Ercan, bisikleti ile kontrolsüz olarak anayola çıktı. Bu esnada İsmail Ucuz otomobili ile Tuncay Ercan yönetimindeki bisiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Ercan metrelerce havaya uçtu. İsmail Ucuz kazayı yarayı almadan atlatırken bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.



SAĞLIK ÇALIŞANI DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPARAK HAYATTA TUTMAYA ÇALIŞTI
Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunurken şans eseri kaza yerinde bulunan bir sağlık çalışanı Ercan'a ilk müdahalede bulundu. Ara ara nabzı düşen Ercan'a anayol üzerinde dakikalarca kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştığı o anlar vatandaşlarda tarafından görüntülendi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çivril Devlet Hastanesine kaldırılan Ercan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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