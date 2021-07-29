  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Büyükşehir otobüsleri KPSS’ye gireceklere ücretsiz

Büyükşehir otobüsleri KPSS’ye gireceklere ücretsiz

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri 1 Ağustos 2021 Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) gireceklere ücretsiz olacak.

Büyükşehir otobüsleri KPSS’ye gireceklere ücretsiz
İHA

29.07.2021, 16:18

Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 1 Ağustos 2021 Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimler, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik 2021 Sınavı) gireceklere ücretsiz olacak. KPSS'ye girecek vatandaşların sınav yerlerine daha kolay ve rahat ulaşımı için Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 1 Ağustos Pazar günü ücretsiz yapıldı. Söz konusu tarihte KPSS'ye girecek vatandaşlar sınav giriş belgelerini, sınav görevlileri ise görev belgelerini otobüs şoförlerine göstererek, belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulaması üzerinden ulaşabileceği belirtildi.

BAŞKAN ZOLAN'DAN BAŞARI MESAJI
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, KPSS'ye girecek tüm vatandaşlara başarılar dileyerek, "Ülkemizin dört bir yanında sınavda ter dökecek kardeşlerime zihin açıklığı diliyor, her birine gönülden başarılar diliyorum. Allah'ım emeklerini boşa çıkarmasın" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Büyükşehir otobüsleri KPSS’ye gireceklere ücretsiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.