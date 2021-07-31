  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'deki orman yangınında kundaklama iddiası

Denizli'deki orman yangınında kundaklama iddiası

Denizli’nin Çal ilçesinde kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen orman yangını, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi neticesinde kontrol altına alındı.

Denizli'deki orman yangınında kundaklama iddiası
İHA

31.07.2021, 19:09

Yangın, Çal ilçesi Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bekilli ilçesi ile Çal ilçesi arasında bulunan Akkent Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktığı belirlendi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bekilli, Çal itfaiye ve Çal Orman ekipleri sevk edildi. Bölgeye zamanında yetişen orman ve itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürüldü. Yangının ise kundaklama neticesinde çıktığı iddia edilirken; bölgede araştırma çalışmalarının ardından belli olacağı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'deki orman yangınında kundaklama iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.