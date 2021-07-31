Jandarma’dan uyuşturucu tacirlerine adım adım takip

DENİZLİ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik timleri, Baklan ilçesinde bir süredir takibe aldığı şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ortaya çıkan uyuşturucu maddeler pes dedirtti. Evden 10 kilogram kubar esrar, 550 kök kenevir ve av tüfeği ele geçirildi.

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