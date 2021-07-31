DENİZLİ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik timleri, Baklan ilçesinde bir süredir takibe aldığı şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ortaya çıkan uyuşturucu maddeler pes dedirtti. Evden 10 kilogram kubar esrar, 550 kök kenevir ve av tüfeği ele geçirildi.
Jandarma’dan uyuşturucu tacirlerine adım adım takip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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