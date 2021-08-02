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Haberler Denizli Buldan'da orman yangını bir mahalleyi tehdit ediyor

Buldan'da orman yangını bir mahalleyi tehdit ediyor

Son dakika... Denizli’nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, geniş bir bölgeye yayılarak kırsal Çamköy Mahallesini tehdit etmeye başladı.

Buldan'da orman yangını bir mahalleyi tehdit ediyor
İHA

02.08.2021, 17:16 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021, 17:17

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesine yakın bölgede saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangını, yerleşim alanlarını tehdit ederek ilerleyişini sürdürüyor. Başta Manisa olmak üzere çevre illerden ekip takviyesi yapılan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar karadan yoğun bir şekilde devam ediyor.



Denizli genelindeki orman ve itfaiye ekiplerinden çok sayıda ekibin yönlendirildiği bölgede, köylü vatandaşlar da traktör ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek veriyor. Türlübey Mahallesine yakın bir noktada başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle komşu Çamköy Mahallesine doğru yöneldi. Yaklaşık 3 saattir devam eden çalışmalara rağmen henüz kontrol altına alınamayan yangın, yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı.

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