Damadını bıçakladı, rahat tavırları dikkat çekti

DENİZLİ'DE gözü dönmüş kayınpeder, dükkana giderek aralarında daha önceden husumet bulunan damadını "Hepinizi öldüreceğim" dedikten sonra kızının gözü önünde bacağından bıçakladı. Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Zekeriya A. ile damadı Mustafa Burak A. arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Gözü dönmüş kayınpeder damadının işyerine giderek kızının gözü önünde 'Hepinizi öldüreceğim' dedikten sonra bacağından bıçakladı.

İLK MÜDAHALE EŞİNDEN

KANLAR içinde kalan Mustafa Burak A. yere yığılırken, kayınpeder Zekeriya A. ise hızlıca olay yerinden kaçtı. Kocasına ilk müdahaleyi yapan eşi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri kan kaybeden Mustafa Burak A'ya olay yerinden müdahale ederek Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kızının verdiği kaçış istikametine doğru kayınpederi arayan ekipler, fazla uzaklaşmadan kıskıvrak yakaladı.

■ SEBAHATTİN ALP