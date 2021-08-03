Denizli Buldan'daki 2. orman yangını da söndürüldü

Denizli'nin Buldan ilçesi Süleymanlı ve Alandız Mahallerinin arasında öğle saatlerinde orman yangını meydana geldi.

Edinile bilgilere göre; duman ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir itfaiyesi ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle yangın çok büyümeden kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi ve zarar gören alanın tespiti yapılacak inceleme netlik kazanacağı öğrenildi.

Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı