Çameli ilçesinin Akdeniz ve Muğla kıyılarına yakın konumda bulunmasından dolayı ilçeye kül tozları yağdı.
Otomobillerin üzerine gelen yangının külleri etrafta toz bulutu oluşturdu. İlçenin yüksek kesimlerinden gözlemlenen yangının dumanları gökyüzünü kızıla boyayarak farklı görüntüler oluşturdu. Zaman zaman rüzgarın etkisiyle yoğun yangın külleri havada uçuştu.
Muğla'daki yangının külleri Denizli ve ilçelerine ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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