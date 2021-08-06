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Haberler Denizli Muğla'daki yangının külleri Denizli ve ilçelerine ulaştı

Muğla'daki yangının külleri Denizli ve ilçelerine ulaştı

Denizli’nin Çameli ilçesinde ve yüksek kesimlerinde havanın kararmaya başlamasıyla birlikte Muğla'da meydana gelen yangının külleri yağmaya başladı.

Muğla'daki yangının külleri Denizli ve ilçelerine ulaştı
İHA

06.08.2021, 23:06

Çameli ilçesinin Akdeniz ve Muğla kıyılarına yakın konumda bulunmasından dolayı ilçeye kül tozları yağdı.

Otomobillerin üzerine gelen yangının külleri etrafta toz bulutu oluşturdu. İlçenin yüksek kesimlerinden gözlemlenen yangının dumanları gökyüzünü kızıla boyayarak farklı görüntüler oluşturdu. Zaman zaman rüzgarın etkisiyle yoğun yangın külleri havada uçuştu.

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