Dikiş makinesi kavgası cinayetle bitti

OLAY, Merkezefendi ilçesi Muratdede mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akşam saatlerinde evinde dikiş makinesi çalıştıran Osman Kaya (43), seslerden rahatsız olan komşusu Ümit Çetin (35) tarafından uyarıldı. Daha sonra iki komşu arasında karşılıklı sözlü tartışma yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, komşusundan şikayetçi olacağını beyan eden Osman Kaya'yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Osman Kaya'nın davacı ve şikayetçi olması üzerine ekipler bu kez Ümit Çetin'i ifade işlemleri için karakola götürmek istedi. Polis ekiplerinin evden alıp ekip otosuna götürdükleri Ümit Çetin'e, az önce karakolda kendisinden şikayetçi olan Osman Kaya ve oğlu Ali Kaya (34) bıçaklarla saldırdı. Her iki aileden yaklaşık 15 kişinin birbirine girmesiyle, bölgeye çok sayıda takviye polis sevk edildi.

GÖĞSÜNDEN DARBE ALDI

İKİ grubun bıçak ve sopalarla birbirine saldırdığı kavgada göğsünden ve vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanan Ümit Çetin, kanlar içinde yere yığıldı. Bunun üzerine havaya ateş eden polis ekipleri, iki grubu güçlükle dağıttı. İki çocuk babası Ümit Çetin'i bıçaklayan Osman Kaya ve oğlu Ali Kaya ise gözaltına alındı.

ANNESİ FERYAT ETTİ

KENDİSİ de başından yaralanan anne Ayten Çetin, oğlunun başında feryat etti. Kendi acısına aldırmadan oğlu için gözyaşı döken annenin çığlıkları sokağı inletti. Sağlık ekipleri yerde yatan Ümit Çetin'in kalbinin durduğunu belirledi. Kalp masajıyla hayata döndürülen Ümit Çetin, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırata kan kaybından hayatını kaybetti.

SEBAHATTİN ALP