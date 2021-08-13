Göllere 210 bin yavru sazan bırakıldı

DENIZLI'DE 2021 Yılı Balıklandırma Programı kapsamında 210 bin adet yavru sazan balığı göl ve göletlere bırakıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, "Anadolu'muzun ekonomik ve doğal türleri arasında yer alan sazan balığı, vatandaşımız için kaliteli bir protein, balıkçımız için önemli bir gelir kaynağı, aynı zamanda da hem sportif hem de ticari balıkçıların gözdesi" ifadelerini kullandı.
SEBAHATTİN ALP
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