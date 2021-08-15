Denizlispor'un boynu bükük

Mali sıkıntılarla boğuşan ve transfer yasağını kaldırmaya çalışan Denizlispor'da Bandırmaspor karşılaşmasında daha önce altyapıda forma giyen 6 futbolcu ilk 11'de yer aldı. Ege ekibinde geçtiğimiz sezon zaman zaman kadroda yer bulan Oğuz, Muhammet, Tusha, Özer ve kaleci Abdülkadir bu karşılaşmada forma giydi.

Maç genelinde oyunun hakimiyetini konuk takıma bırakan yeşil siyahlı ekip, hücumda etkisiz görüntüsüyle dikkat çekti. Denizlispor 90 dakika boyunca Bandırmaspor kalesine isabetli şut atamadı. Denizlispor'un maçtan 10 gün önce göreve gelen yeni yönetimi de sezonun ilk maçını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.