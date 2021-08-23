  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Kontrolden çıkan yakıt tankeri devrilip alev aldı: 1 ölü

Kontrolden çıkan yakıt tankeri devrilip alev aldı: 1 ölü

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkan mazot yüklü tanker, karşı şeride geçip tarlaya yuvarlandı. Kısa sürede alev topuna dönen tankere kimse müdahale edemedi. Yaklaşık 30 dakika süren müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı. Alevler söndüğünde tanker sürücüsünün araç içerisinden çıkamadığı ve hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Kontrolden çıkan yakıt tankeri devrilip alev aldı: 1 ölü
İHA

23.08.2021, 23:16

Kaza, akşam saatlerinde Acıpayam - Denizli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mazot yüklü akaryakıt tankeri, seyir halinde ilerlerken Aladdin Mahallesi yakınlarına geldiğinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı. Savrulan tır önce karşı şeride geçti. Daha sonra şarampole düşerek takla atan tanker, yol kenarındaki bir tarlaya devrildi. Tanker kaza sonrası yanmaya başladı.



Kısa sürede alev topuna dönen tankere kimse müdahale edemedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 30 dakika süren müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı. Alevler söndüğünde tanker sürücüsünün araç içerisinden çıkamadığı ve hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kaza ve yangın sebebiyle Acıpayam-Denizli karayolu bir süreliğine süreliğine trafiğe kapatıldı. Alevler sönünce yol yeniden kontrollü olarak trafiğe açıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kontrolden çıkan yakıt tankeri devrilip alev aldı: 1 ölü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.