Kontrolden çıkan yakıt tankeri devrilip alev aldı: 1 ölü

Kaza, akşam saatlerinde Acıpayam - Denizli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mazot yüklü akaryakıt tankeri, seyir halinde ilerlerken Aladdin Mahallesi yakınlarına geldiğinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı. Savrulan tır önce karşı şeride geçti. Daha sonra şarampole düşerek takla atan tanker, yol kenarındaki bir tarlaya devrildi. Tanker kaza sonrası yanmaya başladı.





Kısa sürede alev topuna dönen tankere kimse müdahale edemedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 30 dakika süren müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı. Alevler söndüğünde tanker sürücüsünün araç içerisinden çıkamadığı ve hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kaza ve yangın sebebiyle Acıpayam-Denizli karayolu bir süreliğine süreliğine trafiğe kapatıldı. Alevler sönünce yol yeniden kontrollü olarak trafiğe açıldı.