Denizli’de tütün operasyonu

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 'Tütüncü' adı altında faaliyet gösteren işyerlerine yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken 22 bin 400 adet kaçak makaron, bin 20 adet kaçak dolma sigara, 240 adet sigara yan ürünü ve 25 kilogram kaçak çay ele geçirildi.
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