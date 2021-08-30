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Denizli'de tütün operasyonu

Denizli’de tütüncülere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Denizli’de tütün operasyonu
İHA

30.08.2021, 16:11 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021, 16:16

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 'Tütüncü' adı altında faaliyet gösteren işyerlerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken 22 bin 400 adet kaçak makaron, bin 20 adet kaçak dolma sigara, 240 adet sigara yan ürünü ve 25 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

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