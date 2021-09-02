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Haberler Denizli Denizli'de kayıp ihbarı yapılan 14 yaşındaki kız çocuğu 30 gün sonra bulundu

Denizli'de kayıp ihbarı yapılan 14 yaşındaki kız çocuğu 30 gün sonra bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 30 gün önce kayıp ihbarı yapılan 14 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğu bulundu. Canı sıkıldığı için evden ayrıldığını söyleyen Reyhan H'nin, Kuşadası'nda bir arkadaşının yanına gittiğini, pişman olup Denizli'ye döndüğünü söylediği öğrenildi.

Denizli’de kayıp ihbarı yapılan 14 yaşındaki kız çocuğu 30 gün sonra bulundu
AA

02.09.2021, 18:47

Denizli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan ailenin 14 yaşındaki kızı Reyhan H'nin İncilipınar Mahallesi'nde olduğu ihbarı üzerine bölgede çalışma yaptı.

Emniyet ekiplerince İncilipınar Parkı'nda bulunan Reyhan H, ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.

Canı sıkıldığı için evden ayrıldığını söyleyen Reyhan H'nin, Kuşadası'nda bir arkadaşının yanına gittiğini, pişman olup Denizli'ye döndüğünü söylediği öğrenildi.

Suriye'nin Halep kentinden gelerek Merkezefendi ilçesinde yaşamaya başlayan Cemal (42) ve Ülfet (37) H. çiftinin iki çocuğundan biri olan ortaokul öğrencisi Reyhan, 2 Ağustos'ta telafi kursuna gideceğini söyleyerek evden çıkmış, bir daha geri dönmemesi üzerine ailesi polise kayıp başvurusunda bulunmuştu.

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