Denizli’de blokların kaydığı iddialarına TOKİ’den yanıt

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Kayaköy Mahallesinde konutların inşasının tamamlanmadan bazı blokların kayma tespit edildiği yönündeki iddialar için açıklama yaptı. İddiaların gerçek dışı olduğunun belirtildiği açıklamada, "Projenin yapıldığı bölgedeki zemine daha önce 'uygunsuz' raporu verildiği ve zemin etüd çalışmalarının yapılmadığı iddiaları gerçek dışıdır. Kurumumuz tarafından yaptırılan tüm çalışmalar tamamen tedbir amaçlıdır. Ayrıca proje kapsamında öğretim görevlileri tarafından oluşturulan raporlar ile söz konusu alanda alınması gereken tüm tedbir ve önlemler İdaremiz tarafından alınmıştır. Alanda 09 Ekim 2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik bakanlığınca onaylanan İmar planına esas Jeolojik ve Jeoteknik etüt raporuna uygun olarak iş ve işlemler yürütülmüştür. İnşası gerçekleşen projemizin bazı bloklarında zemin iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. İlgili çalışmalar şantiye sahasının önünde, Şubat 2019'da hizmete açılmış olan Üçler Bulvarı'nda oluşan deformasyonlardan dolayı Ekim 2019'da Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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