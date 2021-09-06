Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini Vali Ali Fuat Atik çaldı

Eğitim öğretim dönemi açılış törenine Vali Ali Fuat Atik, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürü Affan Başbuğ, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başlayan programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "Bugün bizim için çok heyecanlı bir gün. Uzun bir aradan sonra kıymetli öğrencilerimize kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. İlimizde, sağlık konusundaki tüm tedbirler Sayın Valimizin himayelerinde alınmış bulunmaktadır. İki yüz bine yakın öğrenci ve öğretmenimizle bugün itibariyle eğitim-öğretim faaliyetlerine başlıyoruz. Akamete uğramadan sağlıklı, sıhhatli ve başarılı bir yıl olmasını temenni ediyor saygı ve hürmetlerimi sunuyorum" dedi.





Denizli'de 797 okulda 183 bin 257 öğrenci ve 14 bin 834 öğretmen ile 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başladı. İlk ders zilini ise Vali Atik çaldı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde sınıflarının yolunu tutan öğrencilerin ilk ders zili heyecanına ziyaret ettiği sınıfta ortak olan Vali Atik, başlayan yeni eğitim-öğretim yılının öğrenci, öğretmen, veli ve eğitimin tüm paydaşlarına hayırlı olmasını diledi.