Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, saat 12.42'de merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi.
Kısa süreli korku ve paniğe neden olan depremde herhangi bir hasar ve can kaybının olmadığı bildirildi.
Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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