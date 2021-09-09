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Haberler Denizli Çal Kanyonu ilk kez kurudu

Çal Kanyonu ilk kez kurudu

Çal Kanyonu ilk kez kurudu

9.9.2021

DENİZLİ il merkezine 60, Çal ilçesine ise 7 kilometre mesafede bulunan Kumral mesireliği yakınındaki, yörede 'Kısık Kanyonu' olarak da bilinen, içinden Büyük Menderes Nehri geçen Çal Kanyonu, ilk kez kurudu.

Yağışların azalması ve kuraklık nedeniyle kuruyan kanyonda geçen yıla kadar 2 metre boyunda su bulunuyordu. Kanyonun kurumasıyla daha önce yüksek su seviyesi nedeniyle görülmeyen dev kayalar ortaya çıktı, balıklar öldü.

FOTOĞRAF: SEBAHATTİN ALP

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