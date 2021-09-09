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Haberler Denizli Minibüsün ardından bu kez otomobili ateşe verdi

Minibüsün ardından bu kez otomobili ateşe verdi

Denizli’de madde bağımlısı gencin yaktığı araçlar alevlere teslim oldu. Araçların alev alev yandığı sırada madde bağımlısı genç, elindeki maddeyi kullanmaya devam ederken yardım çağrısında bulunması dikkatlerden kaçmadı.

Minibüsün ardından bu kez otomobili ateşe verdi
İHA

09.09.2021, 09:24 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021, 09:38

Olay, Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir süredir hurda bir araçta yaşayan madde bağımlısı Ümit Uğur K., görgü şahitlerinin iddialarına göre park halindeki 20 YN 016 plakalı otomobili yaktı. Daha sonra büyüyen alevler 20 ADP 561 plakalı servis Midibüsüne sıçradı. Saniye saniye kaydedilen o anlarda madde bağımlısı genç, araçların yandığını belirterek yardım çığlıkları attı. Ara ara patlamaların olması korku dolu anlara neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



HEM YARDIM İSTEDİ HEM DE MADDE KULLANMAYA DEVAM ETTİ
Yanan araçların yanına kadar yaklaşan Ümit Uğur K., vatandaşların uyarılarına aldırış etmeden park halindeki servis midibüsünün tamponunu tutarak alevlerden kurtarmak istemesi dikkatlerden kaçmadı. O anlarda Ümit Uğur K., "110'nu arayın araba yanıyor.

Dolmuşcu senin araban yanıyor. Araca sıçrıyor, araca sıçrıyor. Gelin, gelin, gelin" diyerek çevreden yardım istedi. Çevreye yardım çığlıkları attığı sırada ise madde kullanmaya devam etmesi ise bu kadarı da pes dedirtti. Polis ekipleri tarafından madde bağımlısı genç gözaltına alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri araç üzerinde incelemelerde bulundu. Gencin geçtiğimiz hafta ise bir minibüsü ateşe vererek kullanılamaz hale getirdiği öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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