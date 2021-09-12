Eğlenmek için çıktıkları yolda ölüme yakalandı

DENİZLİ'DE eğlenmek amacıyla yola çıkan arkadaşlar kaza yaptı. Takla atan otomobilde sürücü hayatını kaybederken, arkadaşı da ağır yaralandı. Çivril ilçesi Haydan Mahallesi'nde eğlence mekanına gitmek için yola çıkan 20 yaşındaki Süleyman Şevik'in kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçe kapısına çarparak kaza yaptı. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, sürücü Şevik'in hayatını kaybettiğini belirlerken yolcu konumunda bulunan Mustafa Şahan'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

■ SEBAHATTİN ALP