Kardeşler otomobili ölüme sürdü

Adana-Gaziantep Otoyolu'nda bir aracın TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında Denizli'de görev yapan polis memuru ve kardeşi hayatını kaybederken, diğer kardeşi ise ağır yaralandı.

Denizli'de görev yapan polis memuru Ensar Erkut (28), İzmir'de yaşayan kardeşleri Efdal Erkut (23) ve Furkan Erkut'u (22) yanına alarak, Gaziantep'te ailesini ziyarete giden hamile eşi Menekşe Erkut'u (26) almak için geçtiğimiz akşam yola çıktı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Ensar Erkut, Adana-Gaziantep Otoyolu Narlı Kavşağı yakınlarında Osmaniye istikametinden Gaziantep istikametine seyreden otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Abidin M. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobildeki Ensar Erkut, Efdal Erkut ve Furkan Erkut isimli kardeşler yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesi'ne kaldırılan Ensar Erkut ile Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Efdal Erkut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan Furkan Erkut'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Feci kazada hayatını kaybeden kardeşlerden Ensar Erkut'un polis memuru olduğu ve Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi. Diğer kardeşlerin ise atama bekleyen öğretmenler olduğu bilgisine ulaşıldı.

SEBAHATTİN ALP