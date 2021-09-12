Merkezefendi’de er meydanı heyecanı sürüyor

Geçtiğimiz yıl Türkiye Güreş Federasyonu takvimine alınmasına ve tüm hazırlıkların tamamlanmasına rağmen pandemi nedeniyle ertelenen Merkezefendi Yağlı Güreşleri, Şemikler Spor Tesisi'nde sürüyor. Erken saatlerde kıspetlerini giyip kol bağlayan pehlivanların güreşleri alt boylarda yapılan müsabakalarla devam ediyor.

Merkezefendi yağlı güreşleri Saat 10:00'da mehter takımının konseri ve ardından halk oyunları gösterisiyle başladı. Güreşseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte vatandaşlar pandemi kurallarına uygun şekilde ateşleri ölçülerek ve HES kodu kontrolü yapılarak içeri alındı.

Kıspetlerini giyen ve yağlanan pehlivanlar, duaların ardından kule hakemlerinin çağrısıyla er meydanına çıktı. Önce peşrev çeken güreşçiler daha sonra davul ve zurna sesleri arasında güreşe tutuştu. Kırkpınar'ın altın kemerli başpehlivanları, öğleden sonra er meydanına çıkacak.