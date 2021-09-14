Baba olduktan 2 ay sonra koronadan öldü

KORONA virüs Denizli'de bir can daha aldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (DESKİ) elektrik teknikeri olarak görev yapan Selahattin Demir, korona virüse yakalandı. Kovid-19 PCR testi pozitif çıkan 31 yaşındaki tekniker, evindeki karantina sürecinde durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen genç tekniker, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 yıl önce evlenen Selahattin Demir'in 2 ay önce baba olduğu öğrenildi.

■ SEBAHATTİN ALP