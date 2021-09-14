  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Jandarma operasyonunda 45 kilo esrar, 513 kök kenevir çıktı

Jandarma operasyonunda 45 kilo esrar, 513 kök kenevir çıktı

Denizli’de bir süredir takibe alınan şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 45 kilogram kubar esrar, 513 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan zehir taciri, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Jandarma operasyonunda 45 kilo esrar, 513 kök kenevir çıktı

14.09.2021, 16:11

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir süredir jandarma ekiplerince fiziki ve teknik takibe alınan şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bir şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 45 kilo 400 gram kubar esrar, 513 kök kenevir ve hassas terazi ele geçirildi.

Zehir taciri şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Jandarma operasyonunda 45 kilo esrar, 513 kök kenevir çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.